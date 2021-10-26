В Ингушетии до конца года лесные хозяйства региона на 100% укомплектуют новой техникой

МАГАС, 25 октября. /ТАСС/. Новую технику закупят в лесные хозяйства Ингушетии в рамках нацпроекта "Экология" до конца 2021 года, что позволит на 100% обновить парк и сократить почти вполовину ущерб от лесных пожаров, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"До конца 2021 года новая лесопожарная техника поступит в подведомственные организации Минприроды Ингушетии. Это уже четвертая поставка в текущем году. Техника будет использоваться при проведении мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, а также при подготовке к пожароопасному сезону и во время тушения пожаров. Приобретенная техника позволит сотрудникам лесного хозяйства оперативно реагировать на пожароопасные ситуации и снизить ущерб от лесных пожаров почти на 50%", - говорится в сообщении.

Как сообщается, автопарк регионального ведомства будет пополнен в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".

"Благодаря поддержке федерального центра в Ингушетию ежегодно поступают партии новой специализированной техники, которая позволяет снизить риски возникновения и распространения лесных пожаров и таким образом минимизировать ущерб от них", - приводит пресс-служба слова главы региона Махмуда-Али Калиматова.

По данным регионального Минприроды, в Ингушетии уже завершены лесовосстановительные работы за 2021 год. Площадь лесовосстановления составила порядка 30 га.

Федеральный проект "Сохранение лесов" реализуется с 2019 по 2024 год. Его стоимость на весь период составляет более 151 млрд рублей, из них средства федерального бюджета - около 41 млрд рублей. По итогам 2021 года ожидается, что средний по России процент оснащенности лесопожарной техникой региональных лесных ведомств составит 92,4%.