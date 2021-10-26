В Чечне запустили серию гастрономических фестивалей в этнографических комплексах

ГРОЗНЫЙ, 25 октября. /ТАСС/. Серию гастрономических фестивалей "Пища героев" запустили в Чечне для выявления кулинарного и культурного потенциала разных районов региона. Мероприятия проходят в этнографических комплексах, где каждое село представляет свое подворье, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства по туризму.

"Второй фестиваль прошел накануне в этнографическом комплексе "Шира-Юрт". В нем приняли участие десять сел Шалинского района. Жителей и гостей здесь ожидали накрытые национальными блюдами столы, выступление коллективов сельских домов культуры. Серию таких гастрономических фестивалей мы запустили для развития внутреннего туризма, презентации потенциала районов и выявления уникальных рецептов национальной кухни", - отметили в пресс-службе.

Согласно стратегии развития Чечни, к 2035 году предполагается увеличить туристический поток до 1,5 млн человек за счет развития новых видов туризма и реализации флагманских инвестиционных проектов. В 2019 году регион посетили более 160 тыс. туристов из 70 стран. В 2018 году в республике побывали около 150 тыс. туристов. Для жителей и гостей региона работает горнолыжный курорт "Ведучи" и спортивно-туристический комплекс "Кезеной-Ам". Наибольшей популярностью у туристов в Чечне традиционно пользуются высокогорное озеро Кезеной-Ам, Аргунское ущелье, мечеть "Сердце Чечни" и музыкальный фонтан на "Грозненском море".