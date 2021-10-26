В Москве пройдет первый в России форум по этике искусственного интеллекта

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Международный форум "Этика искусственного интеллекта: начало доверия" пройдет 26 октября при поддержке правительства России в пресс-центре ТАСС в Москве. Он станет первой в России специализированной площадкой для обсуждения национальных принципов этики искусственного интеллекта.

В форуме примут участие заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, председатель правления МТС Вячеслав Николаев, генеральный директор "Яндекса в России" Елена Бунина, генеральный директор Infowatch Наталья Касперская, первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и другие.

Участники обсудят этические принципы разработки и применения искусственного интеллекта, государственные меры поддержки в сфере технологий искусственного интеллекта, безопасное использование систем на базе искуственного интеллекта и механизмы его внедрения в приоритетных отраслях, мировые практики регулирования и стандарты международного взаимодействия.

Сессии построили по пяти трекам. На треке "Государство" участники обсудят инструменты внедрения этики искусственного интеллекта в государственном управлении и масштабирование этих практик для работы в регионах. Отдельной темой станет использование искуственного интеллекта при вынесении судебных решений.

На треке "Регулирование" рассмотрят возможности использования нормативных механизмов в работе искусственного интеллекта, рамки стандартизации этики искусственного интеллекта, а также дадут оценку аналогичным практикам за рубежом. На треке "Индустрия" обсудят нормы этики искусственного интеллекта с фокусом на корпоративное управление, а также необходимость разработки отдельных кодексов для отраслей цифровой экономики.

Трек "Общество" станет площадкой для работы над механизмами повышения доверия к искуственному интеллекту в обществе, в частности в системе образования и со стороны религиозного сообщества. На треке "Инфраструктура" участники рассмотрят инструменты внедрения этики искуственного интеллекта в науке и здравоохранении, механизмы создания "этичных машин" и применимость этики искусственного интеллекта при обеспечении безопасности. Закроет форум дискуссионная сессия "Механизмы внедрения этики искуственного интеллекта".

Кодекс этики искуственного интеллекта

Ключевым событием форума станет подписание Кодекса этики искусственного интеллекта, разработанного с учетом требований Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Авторы кодекса - Альянс в сфере искусственного интеллекта совместно с Аналитическим центром при правительстве России и Минэкономразвития. Документ станет частью федерального проекта "Искусственный интеллект" и Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы.

Как рассказал заместитель руководителя Аналитического центра при правительстве России Сергей Наквасин, российский кодекс будет состоять из 33 пунктов, в которых закреплены базовые принципы жизни в новой реальности, где человек окружен роботами.

По словам Дарьи Козловой, руководителя программы развития, первого проректора Университета ИТМО, учесть и проработать этические ориентиры для новых технологий нужно уже сегодня. "Кодекс станет опорной точкой нового витка разработок и подстрахует человечество с учетом высокого темпа развития подобных технологий", - полагает она.

Об искусственном интеллекте

Искусственный интеллект - главная технология XXI века. Ей посвятили федеральный проект "Искусственный интеллект" в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика".

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин призвал к разработке внутреннего морально-нравственного кодекса в сфере искусственного интеллекта. Глава государства отметил важность участия профессионального сообщества и бизнеса в формировании этических принципов использования искуственного интеллекта.