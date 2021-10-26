Японская принцесса Мако вступит в брак

ТОКИО, 26 октября. /ТАСС/. Японская принцесса Мако, дочь наследника престола принца Акисино и племянница императора Нарухито, во вторник выйдет замуж за своего однокурсника Кэя Комуро.

Как таковой церемонии по этому случаю проводиться не будет. Брак зарегистрирует представитель Управления императорским двором в одном из муниципалитетов Токио. После этого молодожены встретятся с прессой.

Вместо обычной пресс-конференции они выступят с обращением в присутствии журналистов. Также представители прессы получат письменные ответы на заранее заданные вопросы. Такой формат выбран из-за стресса принцессы и большого количества негативных откликов о бракосочетании со стороны общественности.

Перед свадьбой Мако посетила своих родителей - Акисино и принцессу Кико, а также своих деда и бабушку, теперь уже бывшего императора Акихито и бывшую императрицу Митико. Эти встречи носили характер прощания, поскольку после выхода замуж Мако покидает императорскую семью и становится обычной гражданкой Японии. Вместе с тем она отказывается от полагавшегося ей по этому случаю государственного пособия в размере 150 млн иен (более $1,3 млн).

Свадьба принцессы и ее однокурсника Комуро первоначально намечалась на ноябрь 2018 года, однако была отложена. На этот счет давались формальные объяснения, однако реальной причиной отсрочки стали сообщения о финансовых спорах матери жениха с ее бывшим другом, который требует вернуть ему 4 млн иен (около $35 тыс.), выделенные, в частности, на учебу Комуро. Этот финансовый спор не урегулирован до сих пор, что накладывает негативный отпечаток на бракосочетание и эмоциональное состояние молодоженов.

О невесте

Принцесса Мако - старшая дочь наследного принца Акисино. У Акисино есть еще двое детей: принцесса Како и принц Хисахито.

Мако училась Международном христианском университете, а также в магистратуре университета Лестера в Великобритании. Принцесса всегда отличалась любовью к изобразительному искусству и литературе. В частности, в годы учебы она подготовила исследование на тему, почему большинство картин, посвященных японской мифологии, были написаны в конце 19 века - начале 20 века в период Реставрации Мэйдзи. Мако также работала научным сотрудником одного из музеев при Токийском университете.

Мако станет первой внучкой Акихито, которая выйдет замуж. После этого в императорской семье останется 18 членов, из них шесть принцесс, которые не замужем. Таким образом проблема быстрого сокращения династии монархов в Японии обострится. На это обращал внимание и специальный экспертный совет.

В 2005 году в императорской семье Японии уже был похожий случай, когда единственная дочь Акихито и Митико, принцесса Саяко, вышла замуж за государственного чиновника Ёсики Куроду. Так она перестала быть принцессой и получила "выходное пособие" в размере 150 млн иен.

О женихе

Кэй Комуро на три недели старше Мако. Они познакомились в 2012 году, когда вместе учились в Международном христианском университете. Примерно через год после знакомства он сделал ей предложение. Комуро получил дополнительное образование в университете Хитоцубаси и работал в юридической фирме в центре Токио.

В 2018 году после скандала с деньгами друга матери Комуро уехал в США. Там он продолжил обучение по специальности, а затем устроился в компанию Lowenstein Sandler.

Критики считают Комуро слишком противоречивой фигурой из семьи с не самой лучшей репутацией. Его называют недостойным руки принцессы и обращают внимание на любую, даже самую мелкую деталь, относящуюся к имиджу. К примеру, в начале октября, когда Комуро вернулся из США перед свадьбой, у него была прическа с хвостиком. Журналисты сразу же охарактеризовали такой образ как излишне легкомысленный, после чего жениху пришлось подстричься.

Планы на будущее

После регистрации брака молодожены некоторое время будут жить в квартире в Токио. Затем они планируют переехать в Нью-Йорк, где находится работа Комуро. Мако также хочет найти подходящую для себя вакансию. В качестве одного из наиболее предпочтительных мест японские СМИ называют Американский музей естественной истории.

Недавно у Мако на фоне общественного давления и ситуации со свадьбой случилось посттравматическое стрессовое расстройство. На данный момент не известно, будет ли принцесса проходить какую-либо дополнительную терапию после переезда в США.