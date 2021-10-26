В Москве и Петербурге пройдет встреча ветеранов Второй мировой войны из трех стран

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Встреча ветеранов стран-союзниц во Второй мировой войне пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 26 по 29 октября, в ней будут участвовать представители России, Франции и США. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Фонда развития русско-французских исторических инициатив, организующего встречу.

"Во встрече будут участвовать двое американских и двое французских ветеранов, с нашей стороны также ожидаются несколько человек, в том числе ветераны-блокадники", - рассказала собеседница агентства.

Встреча пройдет в рамках проекта, посвященного блокаде Ленинграда. Как отмечается на сайте фонда, проект "Ленинград 2021" реализуется "с целью отдать дань уважения солдатам Красной Армии и российскому мирному населению, ставшими жертвами во время немецкого вторжения 1941 года". Его реализуют при поддержке администрации Санкт-Петербурга, Росгвардии, Минобороны и Минкультуры РФ, а также Российского союза ветеранов.

Мероприятие начнется 26 октября в Александровском саду в Москве - там пройдет церемония отдания воинских почестей при участии 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, а также военного оркестра Министерства обороны РФ. Затем ветераны возложат цветы у памятной стелы города-героя Ленинграда.

Планируется также, что ветераны посетят Красную площадь, Музей победы, парк "Патриот", мавзолей Ленина и Архангельский собор. Кроме того, в Санкт-Петербурге для ветеранов проведут концерт в Эрмитажном театре, организуют посещение Музея блокады и Исаакиевского собора. 29 октября на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге пройдет торжественно-траурная церемония в память защитников и жителей блокадного Ленинграда.

Блокада Ленинграда унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тысяч до 1,5 миллиона человек. Блокада длилась с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года, но все это время жизнь в городе не останавливалась - работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны.