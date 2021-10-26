В Ингушетии в День народного единства напишут большой этнографический диктант

МАГАС, 26 октября. /ТАСС/. Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант" пройдет в Ингушетии в День народного единства в форматах онлайн и офлайн, его напишут в зале башни Согласия в Магасе. Об этом на совещании в правительстве республики сообщил и.о. министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона Руслан Волков.

"В текущем году акция пройдет в двух форматах: в формате онлайн - написание этнодиктанта на сайте с цифровых устройств участников или площадки, и в формате офлайн - акцию планируется провести в тронном зале стометровой башни Согласия в Магасе с участием представителей власти региона, национальных культурных общин республики. Миннацем Ингушетии подготовлен проект поручений об организации этнодиктанта в республике, а также обеспечения участия в нем жителей республики", - сказал он.

В республике в этот день на открытом воздухе состоится фестиваль художественной самодеятельности национальных диаспор, проживающих в Ингушетии и концерт на языках народов региона. Также планируется проведение выставки национальной кухни.

Как уточнил Волков, мероприятия будут проводиться только при наличии QR-кодов или справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус у участников. Также участников мероприятия обеспечат защитными масками и дезинфицирующими средствами.