Эксперт призвал не приравнивать экспресс-тесты на COVID-19 к ПЦР

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Экспресс-тесты на выявление новой коронавирусной инфекции часто дают ложноотрицательный ответ, поэтому их нельзя назвать полноценной альтернативой ПЦР-тестированию. Такое мнение ТАСС высказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"В некоторых случаях экспресс-тесты приравнены к диагностике методом ПЦР. Я считаю, это неправильно. Для экспресс-диагностики применяется антиген, а он часто дает ложноотрицательный ответ, и носители ковида продолжают передвигаться в популяции, заражая других", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, какие дополнительные меры необходимо принять для того, чтобы снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией в РФ, Исаев отметил, что нужно вернуть практику выборочных проверок трудовых коллективов на ковид методом ПЦР-тестирования. "Этот метод был эффективен, но летом от него отказались. И, на мой взгляд, возможно, именно этот отказ вызвал резкий вертикальный всплеск заболеваемости", - добавил эксперт.

Ранее правительство РФ приняло решение, что россиянам без документов о вакцинации или перенесенном ковиде при госпитализации в федеральные медицинские учреждения в период нерабочих дней будут делать экспресс-тесты на коронавирус.