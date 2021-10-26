Посольство РФ в Абхазии оказало помощь более 50 ветеранам Великой Отечественной войны

СУХУМ, 26 октября. /ТАСС/. Более 50 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним участников боевых действий получили адресную помощь от посольства России в Абхазии. Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

"Сотрудники посольства успешно завершили кампанию по оказанию адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и приравненным к ним участникам боевых действий, постоянно проживающим на территории республики. Комплекс мероприятий по поддержке указанных категорий граждан проводился в рамках решения правительства Российской Федерации по смягчению негативных последствий коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В ходе кампании ветеранам была передана материальная помощь с продовольственными наборами. Кроме того, были закуплены лекарства, медицинская техника и бытовые приборы. В ряде случаев осуществлен косметический ремонт домов.

Всего адресную помощь получили 57 человек в Гагрском, Гудаутском, Сухумском и Гулрыпшском районах.