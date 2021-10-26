Теплоход с 5 тыс. т груза для Чукотки вышел из порта Владивостока

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Более 5 тыс. тонн груза, который включает продукты, технику, стройматериалы, доставят на Чукотку на теплоходе "Владимир Мясников", принадлежащем компании "Чукотоптторг". Теплоход уже вышел из Владивостока, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

В порту Владивостока отправки на Чукотку ожидают около 200 контейнеров. На сроки доставки повлиял глобальный кризис логистики - грузы перенаправляют с Суэцкого канала на Транссиб. Из-за этого в портах столицы Приморья скопились грузы для дальневосточных регионов: Чукотки, Камчатки, Сахалина и Магаданской области. В некоторых магазинах зафиксировали недостаток продовольственных товаров.

"На борту теплохода, который уже вышел из Владивостока, продукты, техника и стройматериалы для Чукотского района. В начале ноября еще один теплоход - "Сергей Гаврилов" - доставит в порт Анадыря около 100 контейнеров, в том числе привезет около 300 т продуктов для Певека. После доставки на Чукотку продукцию будут развозить в населенные пункты по зимникам", - уточнили в правительстве округа.

Ранее в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа ТАСС пояснили, что в 2021 году запланировали завезти в округ 14,7 тыс. т продуктов питания. Из них более половины уже доставили

Чукотский автономный округ не имеет железнодорожного сообщения с материковой частью России. Грузы на полуостров доставляются по воздуху и морским транспортом.