Зейскую ГЭС в Приамурье впервые оборудовали мобильным интернетом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 октября. /ТАСС/. Высокоскоростной интернет запустили на административном здании и плотине одной из крупнейших на Дальнем Востоке гидроэлектростанций - Зейской ГЭС, расположенной на севере Амурской области. Высокоскоростной интернет доступен сотрудникам предприятия и туристам, которые его посещают, сообщила во вторник пресс-служба ПАО "МТС" в Амурской области.

"МТС запустила в Амурской области высокоскоростной мобильный интернет на административном здании и плотине Зейской ГЭС. Базовая станция покрывает всю производственную территорию одной из самых мощных гидроэлектростанций Дальнего Востока. Доступ к сети LTE от МТС на скорости до 100 Мбит/с в общей сложности получили более 200 работников предприятия. Прежде они пользовались связью от базовой станции, расположенной в нескольких километрах от плотины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Зейская ГЭС является одним из самых привлекательных мест для промышленного туризма в Амурской области. Посмотреть на работу плотины и сброс воды приезжают группы туристов, за время пандемии поток вырос. Смотровая площадка находится в зоне покрытия мобильным интернетом.

"Следуя современным тенденциям в развитии эффективных коммуникаций, корпорации все чаще переводят совещания и другие координационные мероприятия в онлайн-формат. Случается, что и некоторые работники находятся на удаленном режиме, поэтому мы обеспечили надежное покрытие станции. Это очень важно для сотрудников ГЭС, которые всегда должны быть на связи", - цитирует пресс-служба слова и.о. директора филиала МТС в Амурской области Олеси Двининой.

Зейская ГЭС также является одним из самых привлекательных мест для промышленного туризма в Амурской области. Посмотреть на работу плотины и сброс воды приезжают ежегодно тысячи туристов, за время пандемии этот поток вырос. Смотровая площадка находится в зоне покрытия мобильным интернетом МТС.

Зейская гидроэлектростанция расположена в городе Зея Амурской области, в 560 км от областного центра - города Благовещенска. Мощность ГЭС - 1 330 МВт, среднегодовая выработка 4 910 млн кВт/ч. Помимо производства электроэнергии, ГЭС защищает регион от пиковых паводков. В 2021 году Зейская ГЭС задержала в своем водохранилище 17,5 млрд т воды, обеспечив эффективную защиту населенных пунктов Амурской области от затопления.