Центр культуры в самом восточном населенном пункте Евразии отремонтировали за 10 млн руб.

ТАСС, 26 октября. Власти Чукотского муниципального района ЧАО выделили из местного бюджета 10 млн рублей на ремонт центра культуры в самом восточном населенном пункте Евразии - селе Уэлен, сообщила ТАСС глава администрации муниципального образования Лариса Юрочко.

"Во всех помещениях центра культуры проведен косметический ремонт, сделаны новые потолки, освещение, заменено напольное покрытие. Подрядчик доставил стройматериалы в удаленный населенный пункт еще в 2020 году и работал все лето и осень. Общая стоимость проведенных работ - почти 10 млн рублей, средства были выделены из местного бюджета", - сказала Юрочко.

В 2022 году в центре культуры планируются замена крыши и снос деревянных конструкций.

В центре культуры села Уэлен занимаются народные чукотско-эскимосские ансамбли, работают театральный, танцевальный и вокальный кружки, национальный клуб, кружок краеведения, а также спортивные секции.

Уэлен - национальное удаленное село в Чукотском районе округа, самый восточный населенный пункт Евразии. В нем живут около 600 человек.