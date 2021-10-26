Власти приобрели оборудование для доставки горючего на север Хабаровского края

ТАСС, 26 октября. Власти Хабаровского края выделили средства на ремонт пирса и приобрели автокран для разгрузки горюче-смазочных материалов на севере региона, куда все грузы доставляются только морем. Об этом во вторник сообщил глава края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"В Аяне теперь есть новый автокран. В прошлом году я был там, и люди очень просили эту технику. Она нужна для разгрузки горюче-смазочных материалов и других грузов: сюда все доставляют морем. Местная администрация расходы в 16 млн рублей не потянула, поэтому я распорядился оказать помощь из краевого бюджета", - говорится в сообщении.

Кроме того, региональные власти выделили 1,2 млн рублей на ремонт пирса. Чтобы у жителей Аяно-Майского района, где нет автозаправок, было где покупать топливо, приобрели три бензовоза.

Хабаровский край имеет очень протяженную территорию, северная часть региона труднодоступна из-за слабо развитой транспортной инфраструктуры. На эти территории топливо, необходимое для бесперебойной работы коммунальных предприятий и социальных объектов, завозят по воде в течение всего навигационного периода.