Более 50 семей в Благовещенске получили сертификаты на участок под строительство дома

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 октября. /ТАСС/. Более 50 многодетных семей в Благовещенске Амурской области получили сертификаты на участок земли для строительства дома. Это в два раза больше, чем в 2020 году, сообщила в понедельник пресс-служба министерства социальной защиты области.

"В этом году на обеспечение многодетных семей Благовещенска земельными сертификатами выделено 20,8 млн рублей из областного и городского бюджетов. Выделенных средств хватило на то, чтобы обеспечить земельными сертификатами 52 благовещенских семьи. 17 из них [сертификатов] уже реализованы", - говорится в сообщении.

Для сравнения, в 2020 году обладателями земельных сертификатов стали 26 благовещенских семей. Тогда выдделялось 10,4 млн рублей.

Земельные сертификаты номиналом 400 тыс. рублей - мера поддержки многодетных семей в Благовещенске. Средства можно потратить на приобретение жилого помещения, на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, на погашение основной суммы долга или уплаты процентов по жилищному кредиту, на покупку земельного участка площадью не менее 800 кв. м.

По данным Министерства социальной защиты населения Амурской области, в Благовещенске в списке претендентов на бесплатное получение земель находится 700 семей.