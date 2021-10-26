Правительство Японии приветствовало бракосочетание дочери наследника престола

ТОКИО, 26 октября. /ТАСС/. Правительство Японии приветствует бракосочетание дочери наследника императорского престола принца Акисино, бывшей принцессы Мако и ее прежнего однокурсника Кэя Комуро. Об этом объявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Мы от всей души желаем бесконечного счастья им и дальнейшего процветания всей императорской семье", - заявил он.

Во вторник племянница монарха после оформления брака в муниципалитете токийского района Сибуя потеряла статус члена императорской семьи и стала простой японской гражданкой Мако Комуро. Молодожены собираются поселиться в съемной квартире в районе Сибуя. В ней они проведут несколько недель до оформления документов для переезда в США. В Америке Кэй Комуро получил юридическое образование, сдал экзамены и поступил на работу в крупную адвокатскую контору. Он победил в конкурсе письменных работ, проведенном для студентов-юристов в штате Нью-Йорк.

Ожидается, что во второй половине дня молодожены встретятся с журналистами в одной из токийских гостиниц, однако ограничатся лишь заявлениями по случаю вступления в брак. Затем СМИ получат письменные ответы на пять заранее заготовленных вопросов.

Такой формат выбран, чтобы оградить молодоженов от дополнительного стресса, обусловленного многочисленными публикациями в прессе о возможных финансовых проблемах семьи Комуро. Часть японского общества, если изучать публикации в соцсетях, негативно относится к этому браку. Его не одобрял отец Мако, который не скрывал мнения о том, что выбор дочери не вызвал понимания у большинства населения страны.

Свадьба первоначально намечалась на ноябрь 2018 года, однако была отложена. Реальной причиной отсрочки стали сообщения о финансовых спорах матери жениха с ее бывшим другом, требующим вернуть ему 4 млн иен (около $35 тыс.), которые были выделены в том числе на учебу Комуро. Этот финансовый спор не урегулирован, что накладывает негативный отпечаток на бракосочетание и эмоциональное состояние молодоженов.