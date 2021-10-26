Эксперт: улучшить ситуацию с вакцинацией от ковида в России поможет открытость всех данных

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Введение обязательной вакцинации от ковида в России может не дать необходимого эффекта, поэтому для повышения доверия населения нужно наращивать пропагандистскую работу, а также сделать все данные о пандемии открытыми и понятными. Такое мнение высказал ТАСС основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"На тему обязательной вакцинации окончательного мнения нет. В России есть национальная специфика: административное давление в нашем случае не всегда дает требуемый эффект. Но я считаю, что давление должно быть прежде всего пропагандистским. Нужно показывать мировой опыт, делиться реальными цифрами. Нужно предоставить реальные цифры в открытые и уважаемые СМИ, в том числе в интернете: уровень вакцинации и смертности в развитых странах и соответствующие данные по России. Эти цифры нужно донести до людей, чтобы каждый человек, который не является профессионалом, мог сделать очевидные выводы", - рассказал он.

Исаев пояснил, что до определенного времени, пока не начался резкий рост заболеваемости, информации о надвигающейся четвертой волны было крайне мало. "В итоге люди расслабились, потому что не было информационного фона. Хотя количество положительных проб продолжало расти: сначала на Кавказе и в Санкт-Петербурге, а потом присоединилась Москва. Во второй половине сентября был уже устойчивый рост, как в июле. И про это никто не говорил. Если человек сам не видит, как умирают люди, он не боится. Поэтому важна пропагандистская работа", - отметил он.