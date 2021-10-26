Учреждения культуры Якутии будут работать по QR-кодам в период с 30 октября по 7 ноября

ТАСС, 26 октября. Учреждения культуры Якутии в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября продолжат принимать посетителей, имеющих QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавирусной инфекции или перенесенное заболевание. Об этом сообщается во вторник на сайте республиканского правительства.

"С 30 октября по 7 ноября учреждения культуры Якутии продолжат работать по QR-кодам. Театры, музеи, библиотеки, дома культуры, кинозалы, выставочные залы продолжат работать в прежнем режиме. Все мероприятия, кроме репертуарных показов и текущих выставок, в том числе акция "Ночь искусств", пройдут в онлайн-режиме", - говорится в сообщении.

Посетить учреждения культуры в Якутии можно будет также при наличии ПЦР-теста, полученного не позднее чем за 72 часа до мероприятия, либо при наличии справки о медицинском отводе. При этом обязательно предъявление документа, удостоверяющего личность.

"Также обязательна социальная дистанция, индивидуальные меры защиты. Посетители с признаками ОРВИ допускаться не будут. Заполняемость зала - 50%, - пояснили в Минкультуры региона. - Дети смогут посетить учреждения культуры, кроме библиотек, в сопровождении взрослого".

Дни в период с 30 октября по 7 ноября в Якутии объявилиы нерабочими. Ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 60 лет, не прошедших полный курс вакцинации. Также, согласно новому указу главы региона Айсена Николаева, работодателям рекомендуется перевести на дистанционную работу граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.

По данным на сайте стопкоронавирус.рф, в республике выявили 60 374 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 46 060 человек, 1 394 умерли. За последние сутки выявлены 275 новых случаев заражения коронавирусом.