Строительство водозащитных дамб в трех селах Приамурья обойдется в 5,6 млрд рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 октября. Стоимость строительства водозащитных дамб в селах Владимировка, Усть-Ивановка и Гродеково в Приамурье составляет 5,6 млрд рублей, из них 4,6 млрд - средства из федерального бюджета, сообщила во вторник пресс-служба правительства Амурской области.

"Заключен контракт на выполнение инженерных изысканий и внесение изменений в проектную документацию. Предварительная стоимость строительства составляет 5,6 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета - 4,6 млрд рублей. Мы готовы к реализации этого проекта с 2022 года", - цитирует пресс-служба слова губернатора области Василия Орлова.

Уточняется, что в 2022 году завершится проектирование, а в 2023 и в 2024 годах регион обеспечит строительство объектов.

По поручению министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова, процесс строительства и расход бюджетных средств возьмет на контроль прокуратура региона.

В Амурской области после катастрофического наводнения 2013 года разработали девять проектов по инженерной защите населенных пунктов, которые подверглись подтоплению. В 2022 году дамбы для защиты от наводнения построят в трех селах региона, которые наиболее часто страдают от удара стихии, - Усть-Ивановка, Владимировка и Гродеково.

В Амурской области в период летнего паводка пострадавшими признали 12 тыс. человек, вода затронула 103 населенных пункта, за весь период повреждены около 1,5 тыс. домовладений, из них порядка 650 признали непригодными, а еще 350 - подлежащими капремонту. Повреждены 488 км дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб.