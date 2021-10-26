Торговые центры в Якутии с 8 ноября начнут работать по системе QR-кодов

ТАСС, 26 октября. Торговые центры Якутии заработают по системе QR-кодов с 8 ноября 2021 года. Об этом сообщается во вторник на сайте республиканского правительства.

"С 8 ноября в Якутии вводится требование о допуске в торговые центры по QR-коду вакцинированных или переболевших коронавирусом. Также с 8 ноября предприятия общественного питания будут работать до 23:00. В период выходных с 30 октября по 7 ноября работа общепита ограничивается до 22:00", - говорится в сообщении.

Дни в период с 30 октября по 7 ноября в Якутии объявили нерабочими. Ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 60 лет, не прошедших полный курс вакцинации. Также, согласно новому указу главы региона Айсена Николаева, работодателям рекомендуется перевести на дистанционную работу граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.

С 20 октября вход по QR-коду для вакцинированных и переболевших коронавирусом ввели в учреждениях культуры Якутии, с 25 октября - в спортивных учреждениях, а с 30 октября по этой системе начнут работу предприятия общественного питания.