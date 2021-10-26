УВЗ выпустил полное научно-справочное издание по отечественным танкам 1945-1965 годов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) выпустил полное научно-справочное издание "Отечественные бронированные машины 1945-1965" от исследователей истории техники братьев Ивана и Михаила Павловых. Многие из чертежей и фотографий, вошедших в книгу, публикуются впервые, сообщили ТАСС в пресс-службе завода.

"В книге дан анализ не только развития танков, но и конструкций агрегатов и систем, определяющих основные их боевые свойства. Кроме того, показаны новые технические решения, позволяющие судить о творческом поиске отечественных танкостроителей и основных направлениях развития бронетанкового вооружения", - цитирует пресс-служба одного из авторов книги Ивана Павлова.

В научно-справочном издании анализируется компоновка, огневая мощь, защищенность, подвижность, электрооборудование более 70 машин - опытных и серийных. Среди них - танки "Объект 265", ИС 3М, Т 34 85 образца 1960 года, Т 44 с автоматизированным приводом управления, "Объект 432", танк ПТ 76, командирский танк Т 54К и многие другие.

"Историки "Уралвагонзавода" на протяжении многих лет сотрудничают с братьями Павловыми. Издание этого труда позволяет не просто расширить кругозор читателя, но и лучше изучить историю создания танков, развитие отечественной промышленности, что особенно важно, ведь, зная историю, лучше формулируешь задачи на будущее. Книга будет интересна и полезна разным читателям - от конструктора и инженера до простого любителя спецтехники", - приводит пресс-служба слова директора выставочного комплекса УВЗ Аллу Пислегину.

В пресс-службе добавили, что в книгу вошли более 4 тыс. фотографий, чертежей и схем, многие из которых публикуются впервые.

Концерн "Уралвагонзавод" - один из мировых лидеров в сегменте бронетехники и артиллерии, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники в России, лидер на российском рынке железнодорожной техники.