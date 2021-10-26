В Карачаево-Черкесии за четыре года построили семь школ и 22 детских сада

ЧЕРКЕССК, 26 октября. /ТАСС/. Более 20 детских садов на 2,3 тыс. мест и семь школ на 3,3 тыс. мест построены в Карачаево-Черкесии за четыре года. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава республики Рашид Темрезов.

"В Карачаево-Черкесии динамично развивается социальная инфраструктура во всех направлениях. В 2016-2020 годах построены и введены в эксплуатацию семь школ в пяти населенных пунктах общей мощностью на 3 304 места. Построено 22 дошкольных учреждения в 13 населенных пунктах на 2 320 мест", - отметил глава региона.

Он добавил, что также в эксплуатацию введены 33 сельских дома культуры на 8 736 мест, 12 спортивных объектов, 40 объектов здравоохранения в 37 населенных пунктах. "Это все делается для того, чтобы людям было комфортно жить на своей родине", - добавил Темрезов.

Ранее в ходе совещания по социально-экономическому развитию КЧР Темрезов рассказал, что в регионе намерены в течение срока действия нацпроектов реконструировать и построить около 180 объектов, в том числе детские сады, школы и дома культуры.