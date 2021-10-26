Власти Кузбасса считают, что пунктов для вакцинации достаточно для выполнения плана

КЕМЕРОВО, 26 октября. /ТАСС/. Минздрав Кузбасса не планирует открывать дополнительные пункты вакцинации в регионе, чтобы обеспечить исполнение требований Роспотребнадзора о повышении охвата обязательной вакцинацией отдельных категорий граждан до 80%. Действующих в регионе 310 прививочных пунктов достаточно, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

По постановлению Главного государственного санитарного врача Кузбасса до 25 декабря двумя компонентами вакцины от коронавируса должны быть привиты 80% работников медицинских и образовательных организаций, сферы транспорта, услуг, соцобслуживания, государственные и муниципальные служащие, сотрудники правоохранительных органов и многофункциональных центров, предприятий энергетики и волонтерских объединений. Первый этап вакцинации им необходимо пройти до 25 ноября. Требования об обязательной вакцинации 60% работников были введены в Кузбассе в середине лета и должны были быть исполнены до конца августа.

"Сейчас 310 пунктов вакцинации в целом по Кузбассу работают, 178 из них - стационарные, 132 -мобильные. Выездные бригады выезжают по заявкам предприятий и организаций. Речь не идет об увеличении [числа пунктов вакцинации], потому что этого количества достаточно, они справляются. В среднем в сутки вакцинируются 4 тыс. человек, за прошлую неделю выросло количество тех, кто хочет вакцинироваться, в том числе людей старше 60 лет, и вакцинироваться повторно", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве также добавили, что на сегодня в регионе привиты 52,2% человек от общего числа граждан, подлежащих обязательной вакцинации. В общей сложности в Кузбассе зарегистрировано почти 906 тыс. случаев вакцинации, в том числе 257,7 тыс. из них граждане группы риска в возрасте старше 60 лет. На ревакцинацию приходится свыше 44,3 тыс. случаев.

По данным регионального оперштаба на 26 октября, в регионе с начала пандемии выявлено свыше 62,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 273 из них за минувшие сутки. Выздоровели более 59 тыс. человек, умерли 1 436 человек, остальные находятся под наблюдением медиков.