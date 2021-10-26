Претендовать на льготные кредиты смогут школьники из ЕАО, предложившие лучшие бизнес-идеи

ТАСС, 26 октября. Школьники из Еврейской автономной области, победившие в конкурсе бизнес-идей, смогут претендовать на получение микрозаймов для реализации проектов по льготной ставке 0,5-3% годовых. Воспользоваться льготным кредитом они смогут после того, как достигнут совершеннолетия, сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"Финальным мероприятием образовательной программы "Старт" для старшеклассников стал конкурс бизнес-идей. По итогам конкурса определены три победителя. <…> Первое место занял ученик гимназии № 1 Артем Вахрушев с проектом по созданию глэмпинга. Второе место у гимназистки Дарьи Домрацкой, суть ее бизнес-идеи - создание системы сортировки и переработки ненужной одежды. На третьем месте Вадим Днепровский из лицея № 23, школьник успешно защитил проект, связанный с разработкой компьютерных игр", - говорится в сообщении.

Победители отмечены призами и подарками от партнеров проекта. Генеральный директор НКО Фонд "Инвестиционное агентство ЕАО" Михаил Юркин отметил, что программа реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" и направлена на вовлечение молодежи в бизнес. "Авторы лучших идей по достижении 18 лет смогут претендовать на получение микрозайма "Старт" от фонда "Микрокредитная компания ЕАО", - сказал Юркин. Займ в размере от 100 тыс. до 1 млн рублей могут получить предприниматели, которые открыли свое дело менее года назад. Срок предоставления заемных средств составляет три года, при введении режима повышенной готовности - пять лет.

На конкурс было подано 11 заявок. Участники писали сочинения о своем бизнесе, затем создавали презентацию и защищали свои проекты перед представителями центра "Мой бизнес" и действующими предпринимателями.

В сентябре центр "Мой бизнес" открыл образовательную программу "Старт" для школьников из ЕАО, чтобы развить у них предпринимательские навыки. Восемь предпринимателей провели для молодежи открытые уроки, затем школьники приняли участие в тренингах и мастер-классах "Молодежной школы предпринимательства" из Челябинска.

Организация бесплатного обучения для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свой бизнес, является одним из направлений национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Нацпроект был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Цель проекта - поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.