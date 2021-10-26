Роспотребнадзор рекомендовал Омской области вводить QR-коды с 30 октября, а не с 8 ноября

ОМСК, 26 октября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Омской области направило в органы исполнительной власти региона письмо с предложением перенести введение QR-кодов с 8 ноября на 30 октября, приостановить работу общепита, торговых центров.

"Учитывая неблагоприятное развитие эпидемиологической ситуации в регионе <…> предлагаю перенести введение QR-кодов на более ранний срок (с 08.11.2021 г. на 30.10.2021 г.)", - говорится в предоставленном ТАСС письме за подписью руководителя регионального управления Роспотребнадзора, главного санитарного врача Омской области Александра Криги.

Учреждения культуры всех форм собственности, а не только государственные, должны оказывать услуги при наличии QR-кодов. Допуск посетителей на любые мероприятия должен осуществляться только по QR-кодам. Роспотребнадзор считает необходимым ввести запрет на работу с 23:00 до 06:00 компаний, организующих зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывающих услуги общественного питания. Рекомендовано в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября приостановить работу общепита, за исключение навынос, детских игровых комнат и ТРЦ.

Ранее региональные власти приняли решение проверять QR-коды при посещении театров, музеев и концертных залов. Крига предложил включить в этот список кинотеатры и кинозалы, библиотеки, предприятия общепита, непродовольственные магазины, торговые и торгово-развлекательные центры, фитнес-клубы, спортивные залы, бассейны и аквапарки, спортивные объекты, гостиницы.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф на 25 октября, в области за сутки выявлено 435 случаев инфицирования коронавирусом. Всего зарегистрировано 94 208 заражений, 74 170 человек выздоровели, 2 404 умерли. В омском Минздраве добавили, что в прививочной кампании приняли участие 675 508 человек, вторым компонентом вакцины привиты 554 175 человек. План по вакцинации для региона - 893 602 жителя.