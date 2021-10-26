Фото Северного речного вокзала появится на лимитированных картах "Тройка"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Участники проекта "Активный гражданин" проголосовали за появление фотографии Северного речного вокзала на лимитированной серии транспортных карт "Тройка". Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"На конкурс прислали 497 фотографий новых достопримечательностей столицы. Всем условиям соответствовал 41 снимок. Эти фотографии и попали на итоговое голосование. В нем приняли участие 186 507 человек. Наибольшее количество голосов получило изображение Северного речного вокзала", - сказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко

Он уточнил, что автор победившего снимка - Анастасия Комарова. Ее фотография набрала 15,86 тыс. голосов. Теперь именно ее напечатают на лимитированной карте "Тройка", которая выйдет тиражом 10 тыс. экземпляров. Анастасия Комарова получит сертификат на 50 тыс. рублей на покупку фототехники.

С небольшим отрывом второе место заняла фотография Северного речного вокзала, запечатленного в темное время суток с высоты птичьего полета. Кадр Алексея Никитина получил 15 183 голоса. На третьем месте - фотография того же вокзала, сделанная Инной Борзыкиной со стороны воды. Изображение набрало 11 786 голосов.

"На всех фотоработах, участвовавших в голосовании, изображено 12 новых достопримечательностей Москвы. На конкурс принимали снимки парка 850-летия Москвы, экотропы на ВДНХ, парка "Яуза", Овчинниковской набережной, парка у набережной реки Цыганки, набережной Марка Шагала, зоны отдыха у Нижнего Каменского пруда, Детского Черкизовского парка, аллеи с фонарями-порталами на улице Свободы, парка на Симферопольском бульваре и парка в пойме реки Ивницы. Все эти городские зоны отдыха благоустроили по программе "Мой район", - добавляется в материале.

Здание Северного речного вокзала запечатлено на 24 фотографиях из 41 с разных ракурсов при дневном, вечернем и ночном освещении. За реконструкцию вокзала и парка возле него тоже голосовали участники "Активного гражданина".