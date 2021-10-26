Число классов на удаленке в ХМАО перед каникулами снизилось примерно на 10% за неделю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 октября. /ТАСС/. Ученики примерно 400 классов Ханты-Мансийского автономного округа были переведены на дистанционное обучение из-за случаев ОРВИ и коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях. Вторую неделю подряд полностью находящихся на дистанте школ в регионе не было, сообщил во вторник ТАСС директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

На минувшей неделе он сообщал ТАСС, что удаленно учились школьники 466 классов.

"Число классов на дистанционном обучении в Югре составляло порядка 400 - это около 10 тыс. учеников", - сказал собеседник агентства.

Ранее Дренин сообщал, что власти Югры на фоне роста заболеваемости COVID-19 среди жителей региона рекомендовали главам 13 из 22 муниципалитетов продлить каникулы для школьников до двух недель - с 25 октября по 7 ноября, а также обеспечить занятость их занятость посредством занятий онлайн.

С 7 сентября, когда в Югре было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос почти в два раза. По данным регионального оперштаба на 25 октября, за минувшие сутки зарегистрировано 264 новых случая коронавируса, это максимум с июля 2020 года, кроме того, 12 человек умерли от последствий коронавирусной инфекции. За время пандемии в регионе, по данным оперштаба на 25 октября, 80,5 тыс. человек заболели, 75,5 тыс. пациентов выздоровели, 1 282 умерли.

С 11 октября в Югре введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, а с 25 октября начали действовать QR-коды в ряде муниципалитетов, с 8 ноября они будут введены во всех населенных пунктах. Допуск в спортивные учреждения, фитнес-клубы, бассейны, ТРЦ, бары, боулинг-клубы, картинг-центры, организации допобразования, СПА-салоны, солярии, салоны красоты, сауны будет осуществляться через системы QR-кодов. При этом 100% персонала указанных организаций, обслуживающего посетителей, должны быть вакцинированы. С 30 октября по 8 ноября в ХМАО зрелищно-развлекательные мероприятия не будут проводиться в общепитах по ночам. Деятельность детских игровых комнат и кальянных запрещается в ХМАО до конца 2021 года. Также в ХМАО введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями.