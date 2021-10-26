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Пандемия COVID-19

На Чукотке ввели QR-коды на посещение массовых мероприятий до конца года

Мера касается событий численностью более 30 человек

ТАСС, 26 октября. Ограничительные меры по коронавирусу во вторник ужесточили на Чукотке: на мероприятия численностью более 30 человек до конца года участники будут допускаться только с QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев, сообщает пресс-служба окружного правительства.

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"С 26 октября в регионе запрещены все публичные мероприятия, а также массовые мероприятия с числом участников более 30 человек. Работа кружков, секций, клубов, а также проведение иных досуговых мероприятий с числом участников не более 30 человек в центрах социального обслуживания населения, учреждениях культуры, допускается, если организаторы мероприятия и все участники вакцинированы, в том числе повторно, либо переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев. Допуск на указанные мероприятия должен осуществляться при предъявлении QR-кода либо иного документа, подтверждающего факт вакцинации, повторной вакцинации либо перенесенного заболевания", - говорится в сообщении.

Также до 7 ноября включительно приостанавливается работа предприятий общественного питания в ночное время. До конца года жители Анадыря, Певека, Билибино и поселка Угольные Копи после приезда на Чукотку для допуска к работе должны предоставить работодателю один из документов: справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, выданную не ранее чем за три дня до дня выхода на работу, сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса, либо документ, подтверждающий факт перенесенного заболевания в течение последних шести месяцев. Ограничительные меры, введенные в Чукотском автономном округе на фоне пандемии коронавируса, будут действовать до 31 декабря включительно.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 22 284 случая заражения коронавирусом, 1 826 пациентов выздоровели, 21 умер. Привиты порядка 26 тыс. человек.

Теги
РоссияЧукотский автономный округПандемия COVID-19
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