Вертолет с медиками вылетел на место предположительной вспышки COVID-19 на Колыме

ТАСС, 26 октября. Вертолет с медиками во вторник вылетел из Магадана в отдаленное село Тополовка в Северо-Эвенском городском округе Магаданской области, где, предположительно, зафиксировали вспышку заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

В понедельник в местных СМИ и социальных сетях распространилась информация о том, что в селе Тополовка якобы зафиксирована эпидемия. Сообщалось, что болеет почти 90% жителей, включая местного фельдшера и главу населенного пункта, у многих высокая температура тела не спадает вторую неделю. Точные причины не выяснены, но в публикациях высказывались предположения, что это коронавирусная инфекция.

"Медики вылетели на вертолете в Тополовку. Будут проведены тесты на коронавирусную инфекцию у всех местных жителей с симптомами ОРВИ", - рассказали областные власти.

Проверку по факту массового заболевания людей начала прокуратура Магаданской области. Будет выяснено, действительно ли жителям села нужна экстренная помощь и имеется ли необходимое лекарственное обеспечение в населенном пункте, сообщили в надзорном ведомстве.