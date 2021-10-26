В Омской области перенесли ввод QR-кодов с 8 ноября на 30 октября

ОМСК, 26 октября. /ТАСС/. Власти Омской области, где ежедневно фиксируется более 400 случаев инфицирования коронавирусом, перенесли с 8 ноября на 30 октября ввод QR-кодов для доступа в учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, физкультурные учреждения, аквапарки и гостиницы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

Ранее региональные власти приняли решение проверять QR-коды с 8 ноября при посещении театров, музеев и концертных залов. Роспотребнадзор во вторник предложил начать проверку кодов с 30 октября и включить в этот список кинотеатры и кинозалы, библиотеки, предприятия общепита, непродовольственные магазины, торговые и торгово-развлекательные центры, фитнес-клубы, спортивные залы, бассейны и аквапарки, спортивные объекты, гостиницы.

"Коротко о решениях оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Омской области (26.10.21): с 30 октября вводятся QR-коды для доступа в учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, физкультурные учреждения, аквапарки и гостиницы", - сообщили в пресс-службе.

С 20 ноября QR-коды будут введены в торговых центрах, предприятиях общепита и в общественном транспорте. С 30 октября по 7 ноября власти также запретили деятельность детских игровых комнат, в ночное время (с 23:00 до 06:00) - работу предприятий общепита и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. Также на этот период будут отключены льготные транспортные карты. Власти также рекомендовали работодателям предоставлять два дня отдыха сотрудникам, прошедшим вакцинацию.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф на 25 октября, в области за сутки выявлено 435 случаев инфицирования коронавирусом. Всего зарегистрировано 94 208 заражений, 74 170 человек выздоровели, 2 404 умерли. В омском Минздраве добавили, что в прививочной кампании приняли участие 675 508 человек, вторым компонентом вакцины привиты 554 175 человек. План по вакцинации для региона - 893 602 жителя.