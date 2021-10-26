Нерабочие дни начались в девяти муниципалитетах Чувашии

ТАСС, 26 октября. Власти Чувашии объявили нерабочие дни со вторника по 7 ноября в девяти муниципальных образованиях региона, где наиболее сложная ситуация с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики.

"С 26 октября по 7 ноября в девяти муниципалитетах Чувашии объявлены нерабочие дни - это Алатырский, Аликовский, Вурнарский, Красноармейский, Мариинско-Посадский, Шумерлинский, Яльчикский районы, города Алатырь и Шумерля. Это те районы, где сложилась наиболее напряженная ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией", - отмечается в сообщении.

По словам министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, в течение двух недель на основании разработанной модели оценки уровня риска был проведен глубокий анализ, основанный на показателях, которые характеризуют эпидобстановку. "По итогам выявлены результаты, при которых ситуация в данных муниципалитетах находится в зоне очень высокого риска, по шкале - это более десяти баллов", - приводятся слова Степанова в сообщении.

Министр уточнил, что в этих муниципалитетах в течение двух недель введут запрет на работу предприятий, которые не являются жизнеобеспечивающими. Так, организации общественного питания будут предоставлять лишь услуги на вынос и осуществлять доставку. Предприятия должны перевести на удаленный режим максимальное число сотрудников. При этом все медицинские организации будут работать строго в противоэпидемическом режиме.

В других районах и городах республики нерабочие дни будут установлены с 30 октября по 7 ноября согласно указу президента России Владимира Путина.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Чувашии выявлено 36 813 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 32 249 человек, умерли 2 655 пациентов с подтвержденной инфекцией.