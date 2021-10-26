Владимирский госуниверситет с 30 октября по 7 ноября будет работать онлайн

ВЛАДИМИР, 26 октября. /ТАСС/. Руководство Владимирского государственного университета (ВлГУ) приняло решение о переходе на работу в онлайн-режиме в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября учеба переводится в дистанционный режим. Занятия будут проводиться по обычному графику и расписанию, за исключением выходных и праздничных дней", - сообщили в вузе.

Внеучебные и научные мероприятия на это время также переведут в дистанционный режим.

Ранее врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября ввел ряд новых ограничений, среди которых предъявление QR-кодов или ПЦР-тестов для посещения учреждений культуры, фитнес-центров, бассейнов и СПА. Организациям общественного питания предоставлен выбор: приостановить работу на неделю с 30 октября или принимать гостей по QR-коду, справке о перенесенном COVID-19 либо отрицательном результате ПЦР-теста. Гостиницы будут принимать постояльцев только по QR-коду, отрицательному результату ПЦР-теста или экспресс-теста. На неделю с 30 октября устанавливается режим самоизоляции для граждан от 65 лет.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировано 60 902 случая заболевания, в том числе 312 за последние сутки. Выздоровели 52 232 человека, отмечено 2 185 смертельных случаев. Первый этап вакцинации прошел 36 1221 житель, двумя кмпонентами привиты 338 067 человек.