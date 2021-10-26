В Удмуртии впервые за месяц снизился ежедневный прирост заражений коронавирусом

ТАСС, 26 октября. Число заболевших коронавирусом в Удмуртии превысило 62 тыс. человек, ежедневный прирост снизился с 401 до 395 случаев. Снижение произошло впервые за месяц, сообщил региональный оперативный штаб во вторник.

"[За сутки] 395 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии. Всего в Удмуртии зарегистрировано 62 150 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении. В прошлый раз снижение числа заболевших отмечалось 27 сентября.

Выздоровели 50 тыс. человек, из них 228 человек - за последние сутки. 7,6 тыс. пациентов находятся на лечении в удовлетворительном состоянии, 1,7 тыс. - в состоянии средней степени тяжести, 602 - в тяжелом состоянии. Умерли 2,7 тыс. человек, из них 24 - за прошедшие сутки.

Первым компонентом вакцины в Удмуртии привиты 478,8 тыс. человек, двумя - 340,5 тыс. человек. Еще 82,5 тыс. человек привиты однокомпонентной вакциной "Спутник лайт". По подсчетам регионального правительства, охват вакцинацией в республике составляет более 51%.

В регионе действуют масочный режим в общественных местах и обязательная самоизоляция для пожилых. Запрещена работа заведений общепита в ночное время, кроме доставки и работы навынос. С 5 октября и до особого распоряжения посещение зрителями спортивных, культурных и иных подобных мероприятий возможно только при наличии у всех посетителей QR-кода с отметкой о вакцинации.

С 25 октября в регионе будет запрещена работа фудкортов, фитнес-центрам и спортивным учреждениям разрешат работать только в том случае, если у работников и посетителей будут документы о вакцинации либо о перенесенном заболевании.