В Благовещенске среднесуточная температура превысила многолетние значения на семь градусов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 октября. /ТАСС/. Синоптики в Амурской области зафиксировали среднесуточную температуру по всей территории региона выше нормы. В Благовещенске она превысила средние многолетние значения более чем на семь градусов, сообщается во вторник в Instagram Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Рекордных температур в выходные не зафиксировано, однако фон максимальных температур был существенно выше нормального, что бывает не слишком часто. Среднесуточная температура воздуха выше нормы зафиксирована по всей территории области, а в столице региона она превышает средние многолетние значения значительно - более чем на семь градусов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что самым высоким температурный фон был в Благовещенском районе, где дневная температура преодолела отметку в 15 градусов тепла. "В ночь на субботу температура воздуха в Благовещенске осталась выше нулевой отметки, правда это был единственный плюсовой показатель в области. В целом по области фон дневных температур составлял от 8 до 13 градусов тепла, в том числе и по северу региона", - говорится в сообщении.

В ближайшие дни рабочей недели погода будет формироваться под влиянием мало активного циклона с системой атмосферных фронтов, который принесет в область небольшие осадки - мокрый снег, дождь.

"В среду осадки пройдут по всей территории области, ветер сменит направление на северо-западный и усилится до 8-13 метров в секунду. Днем похолодает. В четверг и в пятницу ожидается очередной заток юго-западного воздуха, и в регионе вновь повысится температурный режим, осадков не ожидается. Температура ночью отрицательная минус 3-8 градусов, по области местами на юге около 0 градусов, днем в северных районах до 8 тепла, в южных и центральных - около десяти градусов тепла", - отмечают синоптики.