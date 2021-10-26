В Тульской области 80% работников сферы услуг должны привиться от ковида до 7 декабря

ТАСС, 26 октября. Главный санитарный врач по Тульской области Александр Ломовцев постановил привить от коронавируса не менее 80% работников сферы услуг и крупных предприятий региона до 7 декабря 2021 года. Соответствующий документ опубликовали на сайте ведомства.

"В срок до 15 ноября 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 7 декабря - вторым компонентом вакцины <…> не менее 80% от общей численности работников, сотрудников", - говорится в постановлении.

Вакцинация проводится для сотрудников сферы услуг (салоны красоты, СПА-салоны, бани, сауны, фитнес-клубы), торговли, предприятий общественного питания, МФЦ, транспорта, соцобслуживания, культуры, а также предприятий и организаций, оказывающих значительное влияние на социально-экономическое развитие Тульской области.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Тульской области с начала пандемии зарегистрировано 58 695 случаев заболевания, в том числе 215 - за последние сутки. Выздоровели 50 620 человек, отмечен 3 351 смертельный случай. Первый этап вакцинации прошли 614 550 жителей, второй - 579 967. Уровень коллективного иммунитета составляет 46,5%.