Пункты вакцинации от ковида откроют в томских вузах для оперативной иммунизации студентов

ТОМСК, 26 октября. /ТАСС/. Руководство шести университетов Томска, который носит статус студенческой столицы Сибири, приняло решение развернуть собственные пункты вакцинации, чтобы студенты могли оперативно сделать прививку от COVID-19, сообщается в официальном телеграм-канале объединения вузов и НИИ города Большого томского университета.

В настоящее время в Томске вакцинированы чуть более 20% студентов. Согласно последнему постановлению главы областного управления Роспотребнадзора, до конца года все оставшиеся студенты высших учебных заведений за исключением имеющих противопоказания должны пройти обязательную вакцинацию.

"Большой университет Томска готов обеспечить все условия для оперативной вакцинации студентов. Прививочные пункты города будут работать и в выходные, в вузах будут развернуты собственные пункты, работать горячие линии", - говорится в сообщении.

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в области зарегистрированы более 46 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом с сентября число ежедневных случаев заражения в регионе выросло почти на 50% - с 100 до 150 случаев в сутки. Рост заболеваемости в регионе, по данным местных властей, связан с темпами вакцинации: прививку от COVID-19 сделали всего 46% от необходимого количества людей, 98% попадающих в больницы - не вакцинированы.

Томск носит статус студенческой столицы России - каждый восьмой житель города является студентом. В городе находятся Томский госуниверситет, Томский политехнический университет, Сибирский государственный медицинский университет, Томский государственный педагогический университет, Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники, а также Томский государственный архитектурно-строительный университет.