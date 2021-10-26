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СМИ: в США в 2020 году совершили более 8,2 тыс. преступлений на почве ненависти

По данным газеты The Hill, свыше половины из них охарактеризованы как запугивание, 28% - нападения и 18% - нападения при отягчающих обстоятельствах

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Свыше 8,2 тыс. преступлений на почве ненависти зарегистрировано в Соединенных Штатах в 2020 году. Такие обновленные данные Федерального бюро расследований, дополненные информацией из штата Огайо, обнародовала в понедельник газета The Hill.

В ФБР, пишет издание, пояснили, что показатели Огайо по техническим причинам не были учтены в аналогичной статистике, представленной в августе. Согласно обновленным данным, в США в минувшем году было зафиксировано 8 263 уголовных деяния и 11 129 правонарушений, совершенных на почве расовой, этнической, религиозной, половой, гендерной и иной ненависти. Это на 13% и 30%, соответственно, превышает аналогичные показатели 2019 года.

Свыше половины (53%) зарегистрированных преступлений на почве ненависти охарактеризованы как запугивание, 28% - нападения и 18% - нападения при отягчающих обстоятельствах. К этой же категории - как мотивированные ненавистью - отнесены в обновленной статистике ФБР 22 убийства и 21 изнасилование.

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