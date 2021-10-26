В Иркутской области планируют ввести QR-коды для посещения торговых центров

ИРКУТСК, 26 октября. /ТАСС/. QR-коды для посещения торговых центров планируют ввести в Иркутской области, сообщил во вторник в Facebook уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Андрей Лабыгин.

"25 октября 2021 года на оперативном штабе по предотвращению COVID-19 было принято решение о введении QR-free зон (зон, свободных для посетителей с QR-кодами) в крупных торговых центрах Иркутской области с 30 октября за исключением расположенных в них продуктовых магазинов и аптек. А уже вечером провели совещание с руководителями крупных торговых центров Иркутска", - написал бизнес-омбудсмен.

По его словам, участвовавшие в диалоге представители торговых центров выразили готовность в организации зон, которые можно посещать при наличии QR-кода.

В Иркутской области, по данным оперштаба на 26 октября, подтверждено 119 864 случая инфицирования новым коронавирусом. За последние сутки заболели 434 человека. В больницах находится 4 621 пациент. За время пандемии выздоровели 106 056 человек, умерли - 5 366.

В Иркутской области действует обязательный масочный режим, из-за ухудшения эпидемической ситуации разворачивают дополнительные ковидные койки. С 15 октября введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в частности для всех лиц старше 60 лет, а также для медработников, государственных гражданских и муниципальных служащих, работников общепита, торговли, сфер услуг и туризма.