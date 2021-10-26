QR-коды на массовых мероприятиях введут в Новосибирской области с 30 октября

НОВОСИБИРСК, 26 октября. /ТАСС/. Систему QR-кодов в Новосибирской области введут с 30 октября вместо 8 ноября для посещения массовых мероприятий численностью от 100 человек в театрах, кинотеатрах, на концертных площадках, сообщил журналистам первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

13 октября в Новосибирской области ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан с 12 октября и систему QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении массовых мероприятий с 25 октября. Позднее срок введения QR-кодов перенесли на 8 ноября в связи с обращениями потенциальных участников указанных мероприятий, чтобы они успели пройти вакцинацию.

"С 30 октября вводятся QR-коды или иные документы: сертификат о прививке, или отрицательный ПЦР, либо справка, что гражданин перенес коронавирусную инфекцию и с момента выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, или справка о наличии противопоказаний и отрицательного ПЦР. Это распространяется на театры, кинотеатры, концертные организации, физкультурные и спортивные мероприятия, в том числе фитнес-центры, аттракционы. Ограничение не распространяется на лиц, не достигших 18 лет", - сказал он, добавив, что рекомендация распространяется на мероприятия с участием от 100 человек.

Кроме того, с 30 октября приостанавливается посещение посещение аквапарка, закрытых павильонов зоопарка, организаций общественного питания с 23:00 до 6:00, кроме доставки. Работодателям в регионе рекомендовано перевести на дистанционный режим работы сотрудников старше 60 лет для прохождения в течение четырех недель вакцинации. Кроме того, рекомендовано освободить от работы на два дня прошедших вакцинацию работников.

Продолжают работать детские сады, торговые центры при соблюдении противоэпидемиологических мер. Петухов призвал жителей региона активнее проходить вакцинацию, а также воздержаться от посещения мест массового пребывания людей в период нерабочих дней.

По данным оперативного штаба на утро 25 октября, в регионе зарегистрировано 68 985 случаев коронавируса. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 302 человека. В области с 12 октября введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. Мера распространяется на работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финорганизаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях.