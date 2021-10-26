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Пандемия COVID-19

Крупнейшие вузы Кузбасса перейдут на дистанционное обучение с 30 октября по 8 ноября

Работу в Кузбасском госуниверситете продолжат только научно-педагогические сотрудники, в Кемеровском госуниверситете число занятых в этот период сотрудников будет зависеть от потребностей онлайн-обучения

КЕМЕРОВО, 26 октября. /ТАСС/. Два крупнейших вуза Кузбасса - Кемеровский государственный университет (КемГУ) и Кузбасский государственный технический университет (КузГТУ) - переведут студентов на дистанционное обучение с 30 октября по 8 ноября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом во вторник сообщается на официальных сайтах университетов.

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"В период с 30 октября по 7 ноября 2021 года предусмотрено использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в электронной информационной образовательной среде КузГТУ. Это относится ко всем участникам образовательных отношений, включая обучающихся", - говорится в сообщении на сайте Кузбасского технического университета.

Уточняется, что работать в данный период будут только научно-педагогические сотрудники КузГТУ, для административно-управленческого персонала установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы.

В Кемеровском госуниверситете, где дистанционное обучение также вводится по приказу ректора, численность занятых в период нерабочих дней сотрудников будет определена в соответствии с потребностями онлайн-обучения.

Ранее министерство образования Кузбасса рекомендовало техникумам, колледжам и общеобразовательным школам в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября организовать для студентов и учащихся внеплановые каникулы в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе. На высшие учебные заведения данные рекомендации не распространялись.

По данным регионального оперштаба на 26 октября, в регионе с начала пандемии выявлено свыше 62,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 273 из них за минувшие сутки. Выздоровели более 59 тыс. человек, умерли 1 436 человек, остальные находятся под наблюдением медиков.

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РоссияКемеровская областьПандемия COVID-19
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