Санавиация на Ямале резко увеличила количество вылетов

"Доля ковидных больных - 30%, ближе к 40%, меняется от так называемых волн", - сообщила она.

По ее данным, общее количество доставленных в медучреждения округа санитарной авиацией пациентов за девять месяцев текущего года уже превысило показатель за весь 2020 год.

"Растет количество [доставленных пациентов]. Если в 2019 году вывезено 4 742 человека, в 2020-м - 5 530, то за девять месяцев 2021 - 5 534 человека. В 2020 году общий налет по санитарным заданиям составил более 9 тыс. часов, и в 2021-м за девять месяцев уже более 6,4 тыс. Резко идет увеличение количества вылетов, все это <…> связано с ковидом", - рассказала Урсова. При этом она отметила, что необходимость эвакуации оценивают в зависимости от степени тяжести состояния заболевших. Оснащение вертолетов медицинскими модулями позволяет оказывать помощь больным и пострадавшим как на месте происшествия, так и во время проведения медицинской эвакуации.

Авиационным подрядчиком окружного центра медицины катастроф является компания "Ямал", в сентябре перевозчик выиграл тендер на 1 млрд рублей на полеты по санитарным заданиям в 2022 году. В условиях пандемии к четырем вертолетам, которые обычно использует центр, по дополнительному контракту привлечены еще три борта с портативным медицинским оборудованием для осуществления медицинской эвакуации лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Медики рассчитывают, что законтрактованный в настоящее время парк авиатехники позволит им бесперебойно выполнять свои задачи и в 2022 году.

От вахтовиков до рожениц

Более половины территории ЯНАО находится за полярным кругом, большая часть округа расположена в тундре и лесотундре, откуда быстро эвакуировать жителей в медучреждения можно только авиацией. По словам Урсовой, ситуации, когда медики не могут добраться до пациента в труднодоступном районе, исключены. "В случае нелетной погоды мы привлекаем "Ямалспас", бригада медиков выезжает на вездеходах и оказывает помощь. Да, требуется чуть больше времени, но без внимания пациент не останется", - отмечает она.

Часть пациентов, которых доставляют в больницы медики центра медицины катастроф, - вахтовики, работающие на предприятиях топливно-энергетического комплекса. Одним из самых частых поводов для обращения к медикам становятся сосудистые заболевания сердца и головного мозга, производственные травмы, а теперь и новая коронавирусная инфекция, рассказывает Урсова. Что касается коренного населения, у них "все как у всех", не считая того, что почти каждый день поступают сигналы о необходимости эвакуировать из тундры беременных женщин. Один из самых сложных случаев произошел в начале 2021 года, когда медикам пришлось вылететь к пациентке, у которой начались преждевременные роды. "Это чум, вертолет рядом с ним не мог сесть - бригаде пришлось добираться на снегоходах - там нет ни горячей воды, ни света, пришлось включать фонарики в телефоне и принимать роды", - рассказала собеседница агентства. Женщину с ребенком доставили в Салехард. Учитывая исключительность ситуации, спустя три недели их выписывали в торжественной обстановке.

При этом медикам приходится сталкиваться с тем, что не все пациенты соглашаются на эвакуацию даже тогда, когда за ними прилетел вертолет. "Недавно фельдшер из Ямальского района передал информацию о беременной женщине в тундре, срок 36-37 недель. Дородовая госпитализация. Мы прилетели, схваток у нее нет, а она говорит - не полечу, вот начнутся схватки, тогда прилетайте", - рассказывает Урсова.

Как устроена санитарная авиация на Ямале

Территориальный центр медицины катастроф ЯНАО является структурным подразделением Салехардской окружной больницы и состоит из четырех отделений, одно из них базовое. В каждом располагается по одному вертолету, кроме того, по одному дополнительному борту для пациентов с коронавирусной инфекцией размещены в Тазовске, Тарко-Сале и Салехарде. Воздушные суда, не задействованные в доставке таких пациентов, оснащены медицинским модулем, в который входят система мониторирования и дефибрилляции, аппарат ИВЛ, электрокардиограф, инфузионный шприцевой насос и другое оборудование. Летом подготовка борта к вылету занимает час, зимой - до двух. По словам Урсовой, задержки возможны только по метеорологическим причинам. Все вертолетные площадки находятся не далее 10-15 км от медицинских организаций. Полеты выполняются круглосуточно.

О ситуации с коронавирусом в регионе

С начала пандемии на Ямале выявлено более 53,3 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Последние недели в регионе фиксируется более 100 случаев заражения ковидом каждые сутки. В регионе введена обязательная вакцинация некоторых категорий граждан, но среди населения уже наблюдается активная иммунизация - более 188 тыс. человек привиты от коронавируса. С 25 октября в округе введена система QR-кодов для посещения салонов красоты, бассейнов, театров и других досуговых заведений. Совершеннолетним гражданам необходимо предъявить сертификат о вакцинации или QR-код портала госуслуг, справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев либо отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за три дня до посещения.