Жителей старше 60 лет в Марий Эл рекомендовали перевести на удаленную работу

ТАСС, 26 октября. Сотрудников старше 60 лет рекомендовано перевести на удаленную работу. Также до 1 декабря в республике приостанавливается работа общепита в ночное время, сообщает пресс-служба главы региона.

В республике с 22 сентября введена обязательная самоизоляция для неработающих пожилых людей в возрасте 65 лет и старше, которые не вакцинированы против коронавирусной инфекции или не переболели ковидом в течение последних шести месяцев.

"Следует перевести граждан старше 60 лет на удаленную работу", - говорится в сообщении.

Также согласно документу руководителям предприятий рекомендовано обеспечить сотрудникам два выходных дня на вакцинацию с сохранением зарплаты. Кроме того, новым указом до 1 декабря в республике приостанавливается работа общепита в ночное время, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов.

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса продлен в Республике Марий Эл до 1 декабря. В регионе по-прежнему остаются под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан, сохраняется обязанность жителей использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию.

По данным портала стопкоронавирус.рф за 25 октября, в Марий Эл выявлено 21 879 случаев заражения коронавирусом, из них 125 - за последние сутки. 20 054 пациентов выздоровели, 676 умерли.