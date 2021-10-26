Около 470 млн рублей получит Подмосковье на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Порядка 470 млн рублей дополнительно направят в Московскую область на поддержку семей, воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Мособлдумы.

"Средства выделены правительством РФ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым на поддержку семей, воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет, будет дополнительно направлено 28,3 млрд рублей. Подмосковью выделят 469 млн рублей. Выплату получат свыше 70 тыс. семей области", - говорится в сообщении.

В материале уточняется, что средства будут направлены на ежемесячные выплаты, размер которых зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50% до 100% регионального прожиточного минимума ребенка.

"Сегодня усилия властей всех уровней направлены на то, чтобы семьи могли достойно воспитывать своих детей, чтобы их доходы росли. Мы со своей стороны системно работаем над расширением социальных гарантий для малообеспеченных, многодетных и неполных семей. За последние годы Мособлдума приняла ряд важных законов, которые востребованы у наших жителей", - приводятся в сообщении слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.