Sky: зоозащитники вывесили баннер на здании МВД Британии перед конференцией ООН по климату

ТАСС, 26 октября. Активисты движения Animal Rebellion ("Восстание в защиту животных"), выступающие за отказ от использования в пище продуктов животного происхождения, во вторник забрались на фасад здания Министерства внутренних дел Великобритании в Лондоне и вывесили на нем желтый баннер с призывом "инвестировать в растительное будущее". Как сообщил телеканал Sky News, акция приурочена к 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая пройдет в ноябре в Глазго.

Таким образом, отмечает телеканал, зоозащитники хотят обратить внимание мировых лидеров на проблему выбросов углерода, а также призвать их вложить средства в развитие проектов по производству растительной пищи с целью последующего снижения потребления животных продуктов.

Кроме того, активисты раздавали листовки, в которых говорилось, что показатели выбросов парникового газа мясной и молочной промышленности являются одними из самых высоких, сообщил телеканал.

Двухнедельная климатическая конференция начнет работу в Великобритании в воскресенье. Она должна была пройти еще в прошлом году, однако была перенесена из-за пандемии COVID-19. Ожидается, что для участия в работе конференции в Глазго прибудут около 25 тыс. человек, в том числе главы государств и правительств более чем 120 стран.