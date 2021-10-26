На Алтае спрос на вакцинацию вырос в 1,5 раза за неделю

БАРНАУЛ, 26 октября. Спрос на вакцинацию среди населения Алтайского края вырос в полтора раза на фоне сообщений властей о намерении ввести OR-коды в общественных местах с конца октября. За неделю привились 25 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава во вторник.

"На прошлой неделе у нас привились 25 тыс. человек, тогда как до этого недельный показатель составлял около 17,5 тыс. человек. Мы увеличиваем число прививочных кабинетов в связи с повышенным спросом. Так, только в торговом центре "Гермаркет" в Барнауле количество желающих пройти вакцинацию выросло сразу в шесть раз - вместо обычных 50 человек в день начали приходить по 300. Здесь оперативно увеличили количество прививочных кабинетов вдвое. Теперь прием могут одновременно вести семь врачей", - сказали в пресс-службе.

Всего в Алтайском крае от коронавируса полностью привиты 691 тыс. 500 человек. С начала пандемии коронавирус подтвержден у 86 тыс. 306 жителей региона.

В минувшую среду власти Алтайского края заявили о намерении ввести QR-протоколирование жителей при входе в крупные торговые центры и учреждения культуры на фоне роста числа заражений коронавирусом. В пятницу глава региона Виктор Томенко в интервью ТАСС уточнил, что указ о введение кодов начнет действовать в регионе с 30 октября или с первых чисел ноября без уточнения конкретной даты.