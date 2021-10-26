В Карелии доля вакцинированного от коронавируса населения составляет 35%

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 октября. /ТАСС/. Прививочная кампания от коронавируса в Карелии охватила 35% от всего населения региона. Об этом во вторник на своей странице "ВКонтакте" сообщила замминистра здравоохранения республики Ольга Руотцелайнен.

"Охват вакцинацией у нас 35% от всего населения", - написала она.

Руотцелайнен сравнила темпы вакцинации в Карелии с лидером прививочной кампании - Белгородской областью, где от COVID-19 привились 52% от всей численности населения.

"Суточная заболеваемость COVID-19 в Белгородской области 21,2 на 100 тысяч населения, в Карелии - этот показатель составляет 54,2 на 100 тысяч населения. <…> Цифры говорят сами за себя", - написала замминистра здравоохранения Карелии.

Рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом в этом году в Карелии было зафиксировано 21 октября: COVID-19 в этот день подтвердили у 425 человек. Это немногим меньше абсолютного максимума для региона с начала пандемии в 473 случая, выявленных на пике второй волны в декабре 2020 года.

При этом выросло количество больных, нуждающихся в госпитализации с коронавирусной инфекцией. Если в прошлом году максимально единовременно в больницах республики лечился 621 человек, то в этом году показатель уже достиг 904 человек, добавила Руотцелайнен.

По данным Минздрава Карелии, в республике с начала пандемии выявили 73 357 случаев заражения новой инфекцией, прирост за сутки составил 291 человек. Из них не были привиты от COVID-19 - 286. Вылечились за все время 69 036 пациентов, умер - 961. Доля свободных коек составляет 15,1%.