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Более 30 свалок ликвидировали в Приморье с начала года

С них вывезли более 10 тыс. кубометров мусора

ВЛАДИВОСТОК, 26 октября. /ТАСС/. Более 30 свалок ликвидировали в семи муниципалитетах Приморского края с начала года. С них вывезли более 10 тыс. кубометров мусора, сообщила во вторник пресс-служба правительства Приморского края.

"Всего вывезено более 10 тыс. кубометров мусора. Для этого задействуется техника регионального оператора и муниципалитетов. До конца года планируется убрать еще несколько свалок в Надеждинском и Хасанском районах", - пояснили в пресс-службе.

Работа по ликвидации мусора в регионе ведется в рамках программы "Охрана окружающей среды Приморского края. С начала этого года скопившийся мусор удалось убрать во Владивостоке, в том числе на островах Русский, Попова и Рейнеке, а также в Арсеньеве, Дальнегорске, Надеждинском, Партизанском, Шкотовском районах, Пограничном округе. "Эту работу начали в прошлые годы, только в 2020 году убрали более 30 подобных свалок. Специально для этих целей закуплена специальная техника - фронтальные погрузчики, краны-манипуляторы, самосвалы. Параллельно увеличиваем и число мусорных контейнеров, в том числе бункеров, чтобы у людей была возможность оставлять отходы в них", - пояснила заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко, слова которой привела пресс-служба.

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