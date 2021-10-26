Свердловские власти предложили проводить в регионе Кубок рационализаторов WorldSkills

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Свердловские власти предложили проводить в Свердловской области на регулярной основе Кубок по рационализации и производительности, реализуемый с этого года в соответствии с нацпроектом "Производительность труда". Соревнования проводятся по эгидой WorldSkills Russia, сообщил во вторник исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Шмыков на пленарном заседании "Марафон рационализаторов".

"Мы с Робертом (Уразовым, генеральным директором АНО "Агентство развития профессионального мастерства WorldSkills Russia" - прим. ТАСС) вчера обсуждали возможность <…> закрепить за Свердловской областью Кубок хотя бы в промышленном секторе", - сказал он.

Шмыков добавил, что в регионе 111 предприятий вовлечено в систему повышения производительности труда, 75 из них работают в промышленности. Также к этому процессу подключились предприятия агропромышленного сектора, ЖКХ и строительства.

С 25 по 29 октября на площадке МВЦ "Екатеринбург - Экспо" проходит VIII Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2021. В рамках первенства впервые пройдет Кубок по рационализации и производительности, реализуемый с этого года в соответствии с паспортом федерального проекта "Системные меры по повышению производительности труда" национального проекта "Производительность труда".

WorldSkills Hi-Tech - самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди действующих специалистов крупнейших отечественных предприятий в возрасте от 16 до 49 лет, которые проходят в Екатеринбурге с 2014 года. Первенства WorldSkills Russia ежегодно проводят в рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы", входящего в нацпроект "Образование". Чемпионат проводится АНО "Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia)" при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, правительства Свердловской области, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", а также крупнейших российских холдингов и корпораций.