Еще 17 школьных автобусов поступили в автопарк Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 октября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии передали школам 17 новых современных автобусов, что позволит повысит безопасность перевозок. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"Школьный автопарк Северной Осетии пополнился 17 новыми автобусами: транспортные средства поступят в учебные заведения Пригородного и Ардонского районов и города Владикавказа", - говорится в сообщении.

Как отметил глава субъекта Сергей Меняйло на торжественном вручении директорам образовательных учреждений документов и ключей от новой техники, автобусы позволят перевозить детей комфортно и безопасно.

"Сегодня мы с вами делаем еще один важный шаг к обновлению школьного автопарка, и еще один шаг к тому, чтобы наши дети могли чувствовать себя комфортно и безопасно. Тот автотранспорт, которым школы пользуются сегодня, конечно, оставляет желать лучшего. Тут много работы - будем и дальше обновлять парк школьных автобусов. При этом работу будем вести сразу во многих направлениях сферы образования: новой должна быть не только автомобильная техника - новой должна быть вся школа в самом широком понимании этого слова: современной, комфортной", - приводит пресс-служба слова Меняйло.

Как отмечается, транспорт, приобретенный для Северной Осетии по поручению правительства России, укомплектован всем необходимым для обеспечения перевозок детей. Автобусы оснащены индивидуальными ремнями безопасности, проблесковыми маячками, установлены специальные устройства, которые препятствуют началу движения при открытой или не полностью закрытой двери.

По данным пресс-службы, в целях обновления парка школьных автобусов республики и обеспечения возможности подвоза детей к образовательным организациям за четыре года был выделен 81 школьный автобус.