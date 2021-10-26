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Темпы вакцинации в Красноярском крае удвоились за неделю

За этот срок в регионе привились почти 40 тыс. человек

КРАСНОЯРСК, 26 октября. /ТАСС/. Число желающих привиться от коронавируса в Красноярском крае увеличились за неделю в два раза - до 40 тыс. Об этом сообщил во вторник региональный опершаб.

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Главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю Дмитрий Горяев внес изменения в постановление, обязывающее ряд организаций региона вакцинировать своих работников от коронавируса. Теперь в таких организациях до 15 декабря должно быть привито не менее 80% сотрудников.

"За неделю прививку от коронавируса поставили почти 40 тыс. жителей края. До этого вакцинировались около 20 тыс. человек в неделю", - сообщил оперштаб.

Всего первым компонентом вакцины привиты 987 тыс. человек, завершили курс вакцинации - 920 тыс. Охват населения вакцинацией составил 44,41%.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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