Россельхознадзор спрогнозировал занесение гриппа птиц на предприятия Курганской области

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Россельхознадзор прогнозирует занос гриппа птиц на крупные птицеводческие предприятия Курганской области, если не будут приняты срочные меры для их защиты. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении ведомства.

"Россельхознадзор серьезно обеспокоен ситуацией с гриппом птиц в Курганской области и считает, что в случае непринятия срочных и исчерпывающих мер для профилактики и борьбы с заболеванием, вирус может быть занесен на крупные птицеводческие предприятия региона, что приведет к колоссальному экономическому ущербу для всего субъекта", - отмечается в сообщении.

20 октября грипп птиц был зарегистрирован у домашних кур на территории села Большое Приютное Петуховского района Курганской области. В случае, если региональные власти не примут действенных профилактических мер, а промышленные предприятия не устранят нарушения систем биобезопасности, вирус может уже в ближайшее время проникнуть на птицефабрики региона. Как напомнили в ведомстве, нарушения в работе предприятий птицеводческого сектора Курганской области выявляются систематически.

Так, в 2020 году в ходе проверки Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям ведущего производителя птицепродукции в Курганской области - ЗАО "Агрофирма Боровская" были выявлены разрушения целостности ограждения предприятия, отсутствие дезинфекционных растворов в дезбарьерах, которые играют важнейшую роль в биологической защите любых животноводческих комплексов. При проверке другого курганского предприятия - ООО "Племенной завод Махалов", занимающегося выращиванием гусей и уток, было обнаружено, что оно не только допустило захламление территории и грубые несоответствия правилам утилизации отходов, но и скрыло падеж птицы. Ответственные лица на птицефабрике и племенном заводе привлекались Россельхознадзором к административной ответственности.

При этом, как отметили в ведомстве, нарушения компаниями допускались на фоне циркуляции гриппа птиц в регионе. В 2020 году Курганская область заняла третье место по количеству вспышек гриппа у домашней птицы среди субъектов РФ. "О сложившейся ситуации и необходимости усиления мер защиты птицеводческих хозяйства Россельхознадзор проинформировал губернатора Курганской области Вадима Шумакова и главного федерального инспектора по Курганской области Артема Пушкина", - заключили в Россельхознадзоре.