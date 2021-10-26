В Курортном парке Железноводска создадут Владимирский бульвар

ПЯТИГОРСК, 26 октября. /ТАСС/. Новый Владимирский бульвар, который создадут в Железноводске Ставропольского края, станет главным входом в Курортный Лечебный парк. Об этом во вторник сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"В курортном Железноводске будет создан Владимирский бульвар, который соединит санаторно-курортную зону Железноводска с Курортным озером "30’Ка". Протяженность бульвара составит почти один километр", - сказал он.

По словам главы курорта, Железноводск уже приступил к разработке проектно-сметной документации. Благоустройство бульвара будет выполняться в рамках реконструкции курортной зоны города, включенной в перечень мероприятий со сроком реализации до 2026 года по комплексному развитию Кавказских Минеральных Вод в соответствии с распоряжением правительства РФ.

"Владимирский бульвар свяжет наше озеро "30’Ка" с центральной частью курортной зоны, где расположены санаторно-курортные учреждения, водо- и грязелечебница. Здесь в 19 веке располагалась ярмарочная площадь, станция почтовых дилижансов и главный вход в Курортный парк, который тогда назывался Казенным. И название для бульвара "Владимирский" тоже выбрали не случайно - нижегородский врач Владимирский сыграл большую роль в развитии гидроминеральной базы Железноводска. Его имя носит один из наших бюветов на Лермонтовском терренкуре, который, кстати, мы откроем для посещения уже в ближайшее время", - рассказал Моисеев.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия.